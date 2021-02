Cultura: Taobuk lancia il concorso 'Lo spazio dei libri' che fonde letteratura e architettura' (2)

25 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Lo spazio dei libri”, sin da questa prima edizione, si propone come ponte creativo e culturale fra Taobuk e gli studenti delle Università italiane e straniere: per tutti scattano adesso cinquanta giorni utili a progettare un “manifesto tridimensionale” capace di esprimere l'incontro fra letteratura e architettura. C'è tempo fino al 19 aprile per indagare e raccontare attraverso l'architettura le relazioni e le suggestioni che intercorrono fra i libri e lo spazio, per progettare un'opera che restituisca dimensione fisica e “urbana” alle azioni della scrittura e della lettura, ai libri e alla loro dialettica con i luoghi. Il bando è consultabile sul sito taobuk.it. Una Giuria prestigiosa visionerà gli elaborati in gara per “Lo spazio dei libri” 2021, in vista della selezione che doterà di una piccola architettura temporanea Piazza IX Aprile di Taormina, centro pulsante della programmazione del Festival, donandole un'ulteriore bellezza: quella dell'esperienza architettonica e letteraria.

"Vogliamo incoraggiare gli architetti di domani – spiega la fondatrice e presidente di Taobuk, Antonella Ferrara – a donare spazio e forma al rapporto straordinario che si crea fra il luogo e il libro, fra il lettore e l'ambito specifico della lettura. Agli studenti proponiamo di progettare, attraverso il proprio segno e il proprio linguaggio espressivo, una architettura minima che, insieme al valore di centralità urbana, possa esprimere il valore della manifestazione letteraria, la sua dimensione internazionale e al tempo stesso il forte e radicato legame con la città di Taormina". Secondo Giovanni Francesco Tuzzolino, curatore della sezione architettura del festival, "il concorso rappresenta un'occasione per riflettere sul rapporto stretto e inscindibile esistente tra letteratura e architettura, due ambiti apparentemente distinti che esprimono, invece, sebbene con dispositivi diversi il medesimo racconto dell'uomo sulla terra".

Sara Banti, caporedattore della rivista Abitare, le scrittrici Helena Janeczek ed Evelina Santangelo e gli architetti Fran Silvestre della Universitat Politecnica de Valencia e Giovanni Francesco Tuzzolino della Università degli Studi di Palermo compongono la Giuria 2021, incaricata di valutare le opere prodotte da studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea in Architettura ed Ingegneria di Università italiane e straniere. Il concorso “Lo spazio dei libri” è curato dal Comitato Scientifico composto dalla Presidente di TaobukAntonella Ferrara con l'architetto e docente Giovanni Francesco Tuzzolino, il Presidente Consulta Architetti Siciliani Pino Falzea e inoltre due grandi esperti internazionali: Ali Abu Ghanimeh, Presidente del Forum Internazionale Architetti del Mediterraneo e Sahar Attia, del Dipartimento di Architettura dell'Università del Cairo, Egitto. Entro il 3 maggio 2021, in base ai criteri stabiliti dal bando, la Giuria redigerà una graduatoria con il progetto vincitore, il secondo e il terzo classificato e le eventuali menzioni. Il vincitore prenderà parte, nel corso di Taobuk 2021, ad un panel dedicato, insieme a personalità di spicco del mondo dell'architettura e della letteratura. I risultati saranno resi pubblici sul sito www.taobuk.it nell'ambito di una sezione specifica e attraverso i canali sociali del Festival. Membri del Comitato tecnico-scientifico del concorso “Lo spazio dei libri” sono il Direttore tecnico Effezone Arredamenti Antonino Filippello con gli architetti Paolo De Marco (coordinatore del Comitato -eliminare), Gianni Geraci, Vincenzo Palumbo, Odette Rigano, Maria Teresa Sapia.