M5S: l'ex Carelli incontra 8 parlamentari, faccia a faccia con Spadafora

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ieri c'è stato un lungo faccia a faccia alla Camera tra Emilio Carelli e l'ex ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, che oggi su Facebook ha smentito un suo addio al M5S. Non solo. L'ex direttore di Skytg24 in questi giorni avrebbe visto altri 8 parlamentari grillini -6 deputati e due senatori- tra questi Giorgio Trizzino e Roberto Cataldi: da qui, con ogni probabilità, i rumors su imminenti addii che Spadafora e Cataldi hanno oggi smentito. Il 2 febbraio scorso Carelli aveva lasciato il M5S annunciando la volontà di raggruppare moderati e liberali in una nuova componente, il 'Centro - Popolari Italiani'. "Io via dal M5S? Non ne so nulla, è una ipotesi forse basata sul fatto che Emilio Carelli cerca persone che abbiano competenze... in tal senso, probabilmente, è stata ipotizzata una mia uscita dal Movimento. Ma io resto nel gruppo", ha precisato Cataldi all'Adnkronos.