Governo: Meloni, 'non si può andare avanti per vent'anni con Dpcm'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Arriva Speranza e ci dice che il governo procederà per Dpcm, esattamente quello che mi pareva tutti ormai contestassimo della politica di Giuseppe Conte. Ma è normale che si proceda a limitare la vita delle persone, a limitare il loro diritto di lavorare, i diritti fondamentali in una civiltà come la nostra senza passare per il Parlamento della Repubblica italiana? E' ora che ci cominciamo a fare delle domande: salute, libertà sono entrambi diritti, come si crea un equilibrio?. Se i vaccini non dovessero essere abbastanza, se la prima dose non dovesse bastare, se alla fine non dovesse essere così efficace, andiamo avanti per 20 anni così?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno.