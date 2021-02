Covid: calano contagi in Gb, livello allerta abbassato da 5 a 4

25 febbraio 2021 a

Londra, 25 feb. (Adnkronos) - Il livello di allerta per il coronavirus in Gran Bretagna è stato abbassato dal livello 5 al livello 4. Lo ha riferito il ministero della Sanità britannico, sottolineando che "grazie agli sforzi della popolazione stiamo assistendo a un costante calo dei contagi". In una nota si legge che "i servizi sanitari restano sotto una pressione significativa con un numero elevato di pazienti in ospedale. Tuttavia, grazie agli sforzi in campo, ora stiamo assistendo a una diminuzione costante dei numeri e si è ridotto il rischio che il Servizio sanitario nazionale e altri vengano sopraffatti''.