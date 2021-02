Pd: D'Arienzo, 'antirenzismo senza Renzi? basta inseguire uomo nero che non c'è'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La cosa peggiore da fare in una riflessione ormai congressuale è allarmare indicando l'uomo nero. Alzare la bandiera dell'antirenzismo senza Renzi, oltre ad essere un autogol sarebbe negare la necessità di un confronto sereno che serve a tutti. Sulle idee, non sui nomi". Lo dichiara il senatore del Pd, Vincenzo D'Arienzo.

"Non servono paraventi - aggiunge - ma una seria discussione sugli importanti limiti di prospettiva di un'esperienza politica sulla quale il Pd aveva investito tutto e che non ha funzionato già adesso. Ben venga in questo quadro l'esperienza dei sindaci. Il Pd ha bisogno di quel sano pragmatismo amministrativo e non di continuare a guardare a quello che non c'è più".

"Non credo che questo sia 'centrismo', ma di sicuro significa ritorno ad una centralità protagonista che è stata negata oltre misura - conclude D'Arienzo - Finita la pandemia, è giusto il confronto congressuale, ma senza inclinazioni allarmistiche contro il fantomatico uomo nero".