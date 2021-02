Covid: Gentiloni, 'ricostruire fiducia è nostra sfida, incertezza non ancora alle nostre spalle'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ricostruire la fiducia è una sfida di questi tempi perché siamo nel tempo dell'incertezza e l'incertezza forse è il nemico principale della fiducia. E questa incertezza non è ancora compiutamente alle nostre spalle". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 20202021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.

"Nell'ora più buia in cui la minaccia di questa terribile pandemia era completamente sconosciuta noi abbiamo vissuto una reazione di consistente coesione a livello nazionale e non solo in Italia", sottolinea Gentiloni ricordando in particolare gli omaggi al personale medico dai balconi delle città europee.