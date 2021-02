Covid: Gentiloni, 'vinceremo battaglia con vaccini e terapie, sottovalutati problemi produzioni dosi'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Vincere la pandemia è la base per poter ricostruire un percorso di fiducia. Sappiamo che vinceremo questa battaglia grazie ai vaccini e grazie ai possibili progressi nelle terapie. Sappiamo che abbiamo sottovalutato l'imponenza del compito di produrre centinaia di milioni di dosi di questi vaccini in poche settimane". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 20202021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.