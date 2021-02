Covid: Gentiloni, 'buona notizia, i no vax si stanno rivelando minaccia marginale'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Non ci sono solo cattive notizie "tra le buone notizie: i no vax di cui molto si era parlato si stanno rivelando una minaccia piuttosto marginale, ci sono nuovi vaccini in arrivo come quello di Johnson&Johnson che è all'esame della Fda Usa in queste ore e dalla prossima primavera la nostra sfida piuttosto che intorno alla quantità di dosi di vaccino, ruoterà attorno all'efficacia nei confronti delle varianti da un lato e alla capacità logistica della distribuzione da un altro lato". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.