Governo: sottosegretario Sasso su post Fb, 'giudicatemi per mie idee su scuola'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe essere giudicato per le idee che ho sulla scuola. Non ho tempo da perdere e non parlo di argomenti poco seri. Discuto di scuola, diritto allo studio e diritti dei lavoratori del mondo scolastico". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, rispondendo alle polemiche suscitate su un post pubblicato sul suo profilo Facebook che riportava una frase erroneamente attribuita a Dante.