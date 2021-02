Pd: Zingaretti, 'partito che si batte di più per donne, non siamo all'anno zero'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Raccolgo le polemiche e anche la delusione come occasione per intensificare la nostra battaglia, non solo con le parole, su una direzione di marcia che abbiamo intrapreso da tempo. Possiamo rivendicare di essere il partito politico che si batte con più forza perché spazi, diritti e energie delle donne siano valorizzati a pieno come condizione indispensabile di giustizia per tutti". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Siamo l'unico partito che ha posto tema di genere a base di un nuovo modello di sviluppo del paese, un impegno più che mai necessario non tanto o solo per le donne, ma per l'Italia" e Zingaretti ricorda di essere diventato segretario dopo un periodo in "mortificazione delle donne" nel Pd e "abbiamo provato da subito a voltare pagina. Non siamo al giorno zero, malgrado la battuta d'arresto. Abbiamo dato al partito la conferenza, nuovo luogo di elaborazione e rappresentanza delle donne, una segreteria paritaria, la presidenza del partito è interamente di donne".

Ma, osserva, "se finora c'è stato un limite nel nostro stare insieme è che a volte si è investito più in luoghi di parte che in luoghi unitari e questo determina una selezione dei dirigenti più su luoghi di parte, più sull'identità di parte, che sull'agire collettivi".