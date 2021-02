Pd: Gribaudo, '100 giorni per la parità salariale, riflessione su dimissioni vicesegretari'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ci è stato ripetuto fino allo sfinimento che la scelta di tre ministri del Pd uomini è stata del Presidente Draghi. Se il Pd appare all'esterno come un partito che per essere pienamente rappresentato nelle sue personalità più forti abbia soltanto uomini a disposizione, questa ipotesi, a cui tutti ci avete chiesto di credere in questi giorni, a me sembra ancora più grave. Dopo le cose sono soltanto peggiorate". Così la vicecapogruppo del Pd alla Camera, nel corso del dibattito in Direzione Pd.

"Passi maldestri di bilanciamento di genere. Proposte offensive di fare tutte le sottosegretarie donne. Nessuna riflessione sui ruoli di vice-segretario. Mi scuserete, non ci giro intorno ma i ruoli hanno un peso e io devo chiedere a questa direzione perché una vice segretaria donna si è dimessa per evitare un doppio incarico e perché un vice segretario uomo non lo ha fatto e non lo sta facendo. E poi ho bisogno che mi venga spiegato cosa ha intenzione di fare in concreto il nostro partito nel nuovo governo per le pari opportunità.”

“Io vorrei che oggi, da qui, il Pd si impegnasse concretamente perché le battaglie delle donne siano le battaglie del governo e della maggioranza. Ho sentito nominare un comitato appena nato ma non la legge sulla parità salariale che è già stata votata nel suo testo base all'unanimità in commissione il 4 novembre scorso. Poi fermata. Ecco io chiedo allora il riconoscimento del lavoro del Parlamento, un lavoro di mediazione e fatica ma di avanzamento e chiedo che questa legge, aggiornata e con il parere del governo venga approvata entro 100 giorni. Chiedo il congedo di paternità di quattro mesi nella prossima legge di bilancio e un impegno vero perché la prossima legge elettorale garantisca una vera parità, senza permettere alle pluricandidature di ricreare altra disuguaglianza di genere. Io voglio sapere qui se queste battaglie delle donne sono le battaglie di tutta la comunità dei democratici e delle democratiche.”