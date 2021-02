Migranti: Laforgia (Leu), 'Viminale chiarisca su perquisizione a Linea d'Ombra'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ho presentato un'interrogazione alla ministra Lamorgese per conoscere la sua valutazione in merito alla perquisizione della sede di 'Linea d'Ombra' a Trieste. 'Linea d'Ombra' è un'associazione che si è sempre distinta per attività trasparenti improntate ad un prezioso spirito umanitario, di accoglienza e assistenza per i richiedenti asilo e i migranti della rotta balcanica. Nel doveroso rispetto del lavoro della magistratura, chiediamo chiarezza affinché sia salvaguardata una sana iniziativa di solidarietà." Lo scrive su Facebook il senatore di Leu Francesco Laforgia.