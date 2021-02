Covid: Draghi a vertice Ue, 'no scuse per aziende che non rispettano impegni su vaccini'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Alla sua 'prima' al Consiglio europeo, il premier Mario Draghi ha sottolineato la necessità di accelerare sui vaccini. Per "rallentare la corsa delle mutazioni", ha osservato, "occorre aumentare le vaccinazioni", con "un'azione coordinata a livello europeo, rapida e trasparente".

Linea dura sulle società inadempienti. "Le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate", le parole del premier. Che ha inoltre sollecitato un approccio comune sui test e a un coordinamento per l'autorizzazione all'export.