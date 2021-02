Recovery: Miele (C. Conti Lazio), ‘non abbassare guardia su gestione risorse pubbliche'

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri dei bilanci e dei conti pubblici e la corretta gestione delle risorse pubbliche sono di fondamentale importanza, anche in vista delle ingenti risorse finanziarie che l'Unione Europea trasferirà al nostro Paese per effetto del Recovery Plan, non si può assolutamente abbassare la guardia nei confronti degli amministratori e dei funzionari pubblici che gestiscono risorse pubbliche e meno che mai possono essere create sacche di vera e propria impunità per chi gestisce allegramente le risorse alimentate con il sacrificio dei cittadini”. Cosi' il presidente della Corte dei Conti del Lazio Tommaso Miele nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Una cerimonia trasmessa in diretta streaming a causa delle restrizioni per l'emergenza coronavirus.

“Per questo io credo che il ruolo e le funzioni della Corte dei conti, piuttosto che essere indeboliti - sottolinea - debbano essere salvaguardati e valorizzati. Né può invocarsi l'efficienza dell'amministrazione e il rilancio dell'economia del Paese per introdurre una vera e propria irresponsabilità di quanti sono chiamati a gestire risorse pubbliche”.

“Forti di una tale fiducia, come uomini delle istituzioni e come magistrati - evidenzia Miele - dobbiamo essere consapevoli dei valori e delle garanzie che la Costituzione ha assicurato a tutti noi, e impegnarci ad essere custodi ed interpreti di quei valori e di quelle garanzie, a cominciare dai diritti inviolabili, dall'eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di razza, di sesso, di censo, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dal principio della riserva di legge e della riserva di giurisdizione ai diritti di libertà, al diritto di difesa, al principio di stretta legalità, al diritto di non colpevolezza, al diritto alla tutela giurisdizionale, fino al diritto alla legalità, alla imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione”. (segue)