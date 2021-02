Sanremo: Lo Stato Sociale, sarà Albi e non Lodo a cantare 'Combat Pop' (2)

26 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Per Albi suonare e giocare sono la stessa cosa, un po' come nella lingua d'Albione si usa “play” per entrambe le accezioni: una via per divertirsi, per crescere e, ancora una volta, per relazionarsi con gli altri. La naturale conseguenza è circondarsi di una serie di amici per vestire le sue canzoni, "solo grandi artisti e persone meravigliose". Dai Selton a Cimini, mantenendo prevalentemente in regia Matteo Costa Romagnoli, Nicola Hyppo Roda e Francesco Brini - gli storici produttori de Lo Stato Sociale - ad eccezione delle prime due tracce affidate a Simon Says.

"Il mio Sanremo è stato tre anni fa, non ce ne sarà mai un altro, e me l'hai regalato Questo sarà il tuo, per una volta non lascerai meriti a chi ti bacia in pubblico. Ah, notte. #love #rocknroll", gli dedica Lodo Guenzi sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto dove i due si baciano sul palco.