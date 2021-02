Covid: Silvestri (C.Conti Lazio), ‘verifiche su acquisti legati ad emergenza pandemica'

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “La Procura certamente si dedicherà ai necessari approfondimenti istruttori in ordine alle tematiche connesse agli acquisti legati all'emergenza pandemica effettuati dalla deputata gestione commissariale e dalle altre centrali di acquisto aventi sede nella Regione Lazio al fine di dare conto, per quanto possibile, delle risorse spese”. Lo afferma il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Pio Silvestri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

“Particolare e prioritaria attenzione verrà posta, come da indicazione della Procura Generale, alle procedure di spesa che si attiveranno con le risorse europee del Recovery Fund – sottolinea - proprio nell'ottica, prima indicata, di garantire, attraverso il contrasto alla frode nazionale, lo stesso bilancio dell'Unione”.