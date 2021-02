Canottaggio: Europei Varese 2021, Carabinieri vigileranno sull'evento

26 febbraio 2021 a

Varese, 26 feb. - (Adnkronos) - Il comitato organizzatore dei campionati europei di canottaggio 2021 comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Varese. Un contributo fondamentale sia in occasione della regata di qualificazione olimpica che durante il campionato europeo a sopporto degli organizzatori per il controllo degli accessi e l'ordine pubblico in occasione degli eventi che si terranno il prossimo mese di aprile alla Schiranna di Varese.

“Saremo presenti ogni giorno con alcuni volontari per monitorare l'area complessiva in cui si svolgerà la manifestazione e che le norme per limitare la diffusione del Covid-19 vengano rispettate - spiega il Tenente Roberto Leonardi, presidente della sezione di Varese dell'ANC -. Abbiamo prestato questo servizio volontario anche in occasione dei Campionati Italiani di Canottaggio che si sono tenuti a Varese nello scorso mese di ottobre. Ci siamo trovati molto bene e daremo ben volentieri di nuovo il nostro contributo. Negli ultimi anni abbiamo cercato di essere presenti in progetti scolastici legati alla legalità, durante eventi cittadini sportivi e non e operando sul territorio nell'attuale emergenza sanitaria. Il nostro è un servizio di volontariato a 360° e siamo orgogliosi di poterlo svolgere anche durante una kermesse internazionale di questo livello”.