M5S: Villarosa, 'forse ricorrerò ma non lo attacco, è un pezzo di cuore'

26 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ancora non so cosa farò, ma probabilmente il ricorso lo farò". Lo dice in diretta Facebook l'ex sottosegretario al Mef Alessio Villarosa, espulso dal M5S. "Quello che mi ha lasciato di sasso - aggiunge - è che ci hanno messo 12 ore per espellermi, io ho lavorato 12 anni con il M5S" e poi mi hanno "lasciato fuori dal banner di ringraziamento, una cosa da 'ominicchi'". A chi gli domanda cosa penserebbe Gianroberto Casaleggio di questa fase, "non sarebbe contento, ne sono certo. Io lo conoscevo bene, lunghe chiacchierate con lui... e no, non sarebbe contento".

Finora, spiega, "non ho aderito a nessuna componente. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto in questi anni e sono convinto di aver fatto tanto, ma non ho neanche nessuna intenzione di attaccare il Movimento: è un pezzo di cuore". Su un eventuale ricorso, dice ancora, "ci sto ancora ragionando ma sono state tante le violazioni, non credo che tutto sia andato nel migliore dei modi. Io mi sono astenuto anche se avrei voluto votare contro con tutto il cuore. I governi tecnici non possono capire, non decideranno per il bene del popolo ma per fare quadrare i conti".