Covid: dpi con certificati falsi e mascherine contraffatte, Gdf Pisa denuncia 14 persone (3)

26 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nelle attività investigative è stata coinvolta anche una società della Valdera che, in piena emergenza sanitaria e contro il parere dell'Istituto Superiore della Sanità, ha prodotto e venduto mascherine generiche che, corredate di certificati falsi, aveva spacciato per dispositivi medici, in alcuni casi forniti anche a Enti pubblici.

L'esame dei documenti acquisiti presso la società ha permesso di ricostruire il volume delle vendite illecite dei prodotti che, solo nel periodo del lockdown dello scorso anno, ha fruttato oltre 300.000 euro. Durante le operazioni di perquisizione sono stati rinvenuti presso il deposito e sottoposte a sequestro circa 450.000 mascherine e 200.000 certificati falsi che ne attestavano l'utilizzabilità quali mascherine chirurgiche.

All'esito dell'articolata operazione sono state eseguite 12 perquisizioni nelle province di Pisa, Prato, Ancona, Bologna, Napoli e Lecco, denunciati alla locale Procura della Repubblica 14 soggetti per i reati di contraffazione, commercio di prodotti con marchi falsi, frode in commercio e frode nelle pubbliche forniture.