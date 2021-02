Senato: Nugnes e Fattori aderiscono a Sinistra Italiana**

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Un'opposizione da sinistra si aggira per le stanze del Parlamento, è il No al governo Draghi che si è alzato dalle aule virtuali dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana il 14 febbraio scorso che ha deciso, con l'87% dei voti, di dire No al governo di tutti che è il governo di nessuno. Alla Camera dei Deputati questo voto è stato espresso autorevolmente dal suo segretario nazionale, appena riconfermato al Congresso di gennaio, Nicola Fratoianni. Abbiamo accolto e sosteniamo con entusiasmo questa scelta, nella sua assoluta necessità". Lo scrivono su Facebook le senatrici Paola Nugnes ed Elena Fattori, annunciando la loro adesione a Sinistra Italiana.

“Al fine di costruire intorno a questa posizione un'unione a sinistra - proseguono le due parlamentari - necessaria e non più derogabile in questo momento storico e politico grave, e di darle tutta la voce e la visibilità possibile in Parlamento, comunichiamo oggi che diamo la nostra adesione ufficiale al partito di Sinistra Italiana.”