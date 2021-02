Novità da Blackmagic Design: Pocket Camera 6K Pro e Atem Mini Pro

26 febbraio 2021 a

a

a

(Firenze 26 febbraio 2021) - Firenze, 26/02/2021 - Blackmagic Design ha da poco lanciato sul mercato due importanti novità: Atem Mini Pro e Pocket Camera 6K Pro. Iniziamo da

Le caratteristiche di Atem Mini Pro

Atem Mini Pro si basa sull'hardware integrato per garantire la gestione dello streaming attraverso la porta Ethernet. Nel momento in cui ci si avvale della connessione ai computer attraverso USB, il dispositivo viene considerato una webcam: di conseguenza è possibile usare Periscope, YouTube Live, Open Broadcaster e molti altri software video dello stesso tipo, come per esempio Wirecast, Livestream, Facebook Live e XSplit Broadcaster. Attraverso il MultiDock di Blackmagic è possibile registrare senza soluzione di continuità, dal momento che non appena lo spazio finisce il passaggio tra gli hard disk avviene in automatico. L'ATEM Software Control, infine, presiede al controllo delle diverse funzioni, essendo in grado di operare sia attraverso la connessione Ethernet che con quella USB.

Pocket Camera 6K Pro

Quali sono le risoluzioni supportate

Per quel che riguarda le risoluzioni supportate, l'HD da 1920 x 1080 garantisce fino a 120 fps, così come il 2.8K 17:9 da 2868 x 1512. Il 6K da 6144 x 3456, invece, fino a 50 fps. Il frame rate cambia a seconda della risoluzione e dei codec. I 120 fps possono essere attivati unicamente in 2.8K con ritaglio del sensore e in 1080. Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata, poi, dai filtri ND infrarossi integrati con tasti dedicati collocati nella parte posteriore e controllo motorizzato. Questi filtri sono stati sviluppati per garantire una colorimetria adeguata e riducono di 2, 4 e 6 stop la quantità di luce. La fotocamera, poi, è munita di attacco EF grazie a cui è possibile usare diversi obiettivi. Per conservare i filmati si può usufruire di due slot, di cui uno per SD card UHS-II e uno per schede CFast. È opzionale, invece, la presenza di un mirino elettronico OLED a 60 fps da 1280 x 960 pixel, con ottiche in vetro a quattro elementi, sensore di prossimità e regolazione delle diottrie tra -4 e +4.

Perché scegliere questo modello

Lo schermo da 5 pollici con touchscreen sul retro e la luminosità massima di 1.55 cd per m1 – nits sono due delle caratteristiche degne di note della 6K Pro, che è adatta anche per chi ha intenzione di effettuare delle riprese direttamente sotto i raggi del sole. Lo schermo non è fisso, come quello della Pocket Cinema Camera 6K, ma è possibile regolare la sua inclinazione in verticale. Nel caso in cui si fosse interessati ad aumentare l'autonomia ci si può servire del Battery Pro Grip, un accessorio disponibile come optional grazie a cui le registrazioni possono durare più di 3 ore. Da notare, infine, la rotazione di 70 gradi del mirino, che è dotato di 4 tipologie di oculare per ciascun occhio.

Per saperne di più e procedere all'acquisto

Per ottenere informazioni ancora più dettagliate o per acquistare questi prodotti si può fare riferimento al sito di Videolinea System, azienda commerciale che mette a disposizione broadcast e apparecchiature audio video professionali. Che si sia in cerca di un sistema completo chiavi in mano o di un singolo pezzo di ricambio per Vtr, questo è il marchio a cui affidarsi. L'attività di

Contatti

Videolinea System srl

Via Antonio Meucci 17-19

50012 Bagno a Ripoli FI – Italy

Sito web:

Email:

Tel. +39 055 691371