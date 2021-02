Sanremo: Lo Stato Sociale, sarà Albi e non Lodo a cantare 'Combat Pop'/Rpt

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Sarà Albi, e non Lodo Guenzi, a cantare il brano 'Combat Pop', con cui Lo Stato Sociale partecipa alla 71ma edizione del festival di Sanremo. Lo storico frontman della band bolognese cede dunque per la prima volta il microfono al collega, in quella che si annuncia dunque un'esibizione ricca di sorprese. *Albi Cazzola* è autore dell'ultimo capitolo dell'incredibile, sfida '5 dischi per 5 artisti' de Lo Stato Sociale, uno per ogni componente della band. Dopo Bebo, Checco, Carota e Lodo, oggi esce infatti il suo 'Garrincha' Dischi/Island.

Un totale di 4 tracce che rompe la geometria dispari cui ci avevano abituati i compagni del collettivo bolognese, proprio perché la quinta è 'Combat Pop', che sarà svelata per la prima volta all'Ariston. 'Garrincha' è un disco che parla (anche) dei regaz de Lo Stato Sociale perché racconta il valore delle relazioni interpersonali che, in una band, come in una famiglia, sono manifestazioni della società. "È una storia senza fine e senza un inizio preciso -dice Albi- diciamo che tutto ha preso forma quando ho capito cosa volevo fare nella vita: 'stare bene, fare stare bene e cantare viva la libertà'. Da quel momento mi sono immerso nelle relazioni cercando di rispettare questa mia identità, in un equilibrio instabile sopra la follia di questa strana società globale".

Ed è così che la parola chiave di ogni canzone diventa 'rapporto': con il sistema ('Sesso, droga e lavorare'), con se stessi ('Fucking Primavera'), con l'altro in una relazione ('Belli così') e con chi non c'è più ('Equazione'). L'ultima traccia, infatti, diventa il ricordo indelebile dedicato a Mario, amico prematuramente scomparso a causa della leucemia. Tutte le royalties ricavate da 'Equazione' saranno devolute all'Ail, associazione italiana contro leucemie linfoma e mieloma. (segue)