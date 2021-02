BPER Banca sul podio dei “Financial Innovation Awards 2021”

26 febbraio 2021 a

a

a

Modena, 26 febbraio 2021

Si è svolta nella mattinata di ieri in streaming la cerimonia di premiazione dei “Financial Innovation Awards” promossa da Aifin, uno dei principali appuntamenti dell'anno per gli intermediari finanziari e per tutti i professionisti del settore.

BPER Banca, al suo primo anno di partecipazione, ha ottenuto la medaglia d'argento presentando una delle sue evoluzioni più importanti degli ultimi anni: B Financial Advisor. Si tratta di una piattaforma finanziaria di consulenza avanzata realizzata da Optima SIM, Società del Gruppo BPER, che grazie all'integrazione di know-how, software e processi del “pacchetto” ALADDIN WEALTH di BlackRock, permette di offrire servizi di investimento di standard elevato, in particolare nell'ambito delle Gestioni Individuali di Portafoglio e nella consulenza in materia di Investimenti.

I principali elementi di innovazione sono rappresentati dall'utilizzo di contenuti e analisi di qualità, da un modello di servizio fortemente data centric (focalizzato cioè sul recupero di valore attraverso la lettura e l'interpretazione di serie storiche e scenari futuri), dal controllo in tempo reale dei portafogli clienti e dalla possibilità di generare proposte di investimento “su misura”, ma nello stesso tempo automatizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale.

Il premio, che rappresenta una “guida per il mercato delle iniziative più innovative e uno stimolo all'innovazione”, ha lo scopo di accelerare il cambiamento nel settore bancario, assicurativo e finanziario, dando valore e visibilità ai progetti che differenti player hanno candidato per le categorie in gara.

Il verdetto, curato da una giuria indipendente e che fonda le propri criteri di scelta su basi di estrema obiettività ed eticità nelle scelte, avvalora ulteriormente il risultato conseguito.

Pierpio Cerfogli, Vide Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca, ha affermato: “Questo riconoscimento conferma il grande lavoro del nostro Gruppo nell'ambito del Wealth Management, in modo particolare negli ultimi anni. Attraverso B Financial Advisor l'obiettivo è quello di servire i nostri clienti in modo efficace ed efficiente, attraverso un giusto equilibrio tra l'utilizzo di strumenti digitali, che aiutano a gestire al meglio i risparmi e consulenza attraverso i nostri banker, sempre più protagonisti di un processo di grande cambiamento nella relazione con il cliente”.

Il premio è stato ritirato, virtualmente, da Grazia Orlandini, Responsabile Investimenti del Gruppo BPER, che ha dichiarato: “Abbiamo fortemente creduto in questo progetto investendo fortemente in tecnologia, certi che questa piattaforma possa rappresentare la chiave fondamentale per un deciso salto di qualità sia per quanto riguarda l'efficientamento dei processi di investimento, sia per la gestione di rischi in capo ad ogni singolo nostro cliente. La partnership con Blackrock Solutions (società del Gruppo Blackrock), leader al mondo nel servizi di consulenza finanziaria e nello sviluppo di soluzioni innovative, garantisce velocità nelle scelte e forte adattamento alle sfide riservate dai mercati finanziari”.

