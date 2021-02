Sci: CdM, Gut-Behrami vince discesa Val di Fassa e balza al comando della Coppa

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - La ripresa della Coppa del mondo femminile parte dalla Val di Fassa, su La VolatA di Passo San Pellegrino, pista che debutta in Coppa del mondo e si configura come una pista molto veloce, una delle più veloci del circus femminile, e adatta alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva. La vittoria va a Lara Gut-Behrami, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.

La Gut-Behrami chiude con il tempo di 1'23″93, per soli 2 centesimi meglio dell'austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la rimonta nella coppa di specialità su Sofia Goggia, che mantiene comunque 150 punti di vantaggio a due gare dal termine della stagione. Goggia è infatti a quota 480, mentre Suter sale a 330, pari merito con Breezy Johnson, oggi quinta.