Pd: Base Riformista convoca assemblea, congresso in autunno**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Oggi sulla pagina Fb di Base Riformista è stata postata una citazione che la dice lunga sugli umori della corposa componente -innanzitutto nei gruppi parlamentari- che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. "Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano, che non sappia collocare e amalgamare nella sua esperienza il nuovo che si annuncia, viene prima o poi travolto dagli avvenimenti, tagliato fuori dal ritmo delle cose che non ha capito e alle quali non ha saputo corrispondere". La citazione è di Aldo Moro.

E il rinnovamento, di cui sopra, per Base Riformista non può che passare per un congresso anticipato. Ora no, ovviamente, causa pandemia. In autunno, dopo le amministrative. Questo il timing su cui si ragiona, apprende l'Adnkronos. E di questo si discuterà in un'assemblea martedì o mercoledì prossimo. L'area, pure guidata da una personalità mai divisiva come Guerini, è in ebollizione. Ieri l'intervista di Andrea Orlando che accusa gli ex-renziani dem di intelligenza con il 'nemico' e di logorare Zingaretti, ha scatenato un putiferio. Anche perché per molti di Base riformista la separazione con Renzi è stata una rottura dolorosa e vera, sia politica che personale.

Delle mosse da intraprendere si discuterà nella riunione della prossima settimana in vista dell'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo. Un appuntamento a cui Base Riformista intende arrivare senza strappi, ma confrontandosi con Nicola Zingaretti per concordare "un percorso ordinato" che porti al congresso. "Noi teniamo molto allo spirito unitario. Sappiamo ovviamente che ora la priorità è quella di mettere il governo nella condizioni di lavorare per i vaccini, il lavoro, il recovery. Sappiamo che ci sono le amministrative. Ma questo non deve impedire al Pd di costruire i passaggi per fare questa discussione in autunno", si spiega.