Covid: nel Pratese titolare di agenzia di viaggi si toglie la vita (2)

26 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Seguirà una richiesta al Governo, affinché venga messa in atto una misura concreta di sostegno a queste categorie. Il Comune di Carmignano, infatti, già in seguito al lockdown della scorsa primavera ha messo in campo tutte le risorse disponibili per sostenere i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori del territorio comunale che erano stati costretti a chiudere i battenti. Anche quest'anno il Comune, spiega un comunicato, si ripropone di stanziare fondi in questo senso: fondi che però non saranno mai sufficienti a riparare al danno economico inflitto da una così lunga chiusura delle attività. Come se non bastasse inoltre, i titolari d'azienda devono continuare a pagare gli stessi affitti dei fondi, pur non lavorando. Proprio su questo tema, l'amministrazione comunale andrà a proporre, possibilmente anche con il sostegno della Regione, un tavolo con i proprietari di fondi commerciali, per una mediazione sul pagamento degli affitti.

Domani sera, sabato 27 febbraio alle ore 21, i commercianti si uniranno in una fiaccolata statica alla Pista Rossa di Seano “affinché – spiegano – il grido di dolore nostro e di tutte le attività commerciali italiane espresso dall'estremo gesto del nostro caro amico Stefano, arrivi a scuotere il Governo costringendolo a darci aiuti concreti dopo un anno di pandemia”. Presenzieranno anche gli amministratori comunali.