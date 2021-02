Rep Congo: Lega, 'rafforzare sicurezza italiani in aree crisi'

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Rafforzare la sicurezza di chi lavora per la pace nelle 'aree di crisi'. Mentre diamo l'ultimo saluto al dottor Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, e al carabiniere Vittorio Iacovacci, politica e istituzioni facciano quadrato per sostenere e proteggere concretamente l'opera quotidiana di chi dedica la vita al servizio della nostra diplomazia all'estero. Presenteremo una serie di proposte in Parlamento per garantire le necessarie risorse alle nostre ambasciate". Lo affermano i deputati della Lega Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili, rispettivamente vicepresidente e capogruppo in commissione Esteri alla Camera.