Covid: Occhiuto, 'bene cambio metodo governo, ora cambio di passo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Apprezziamo il cambio di metodo del nuovo governo in relazione alle modalità con le quali le decisioni vengono costruite, e in merito al dialogo costante e costruttivo con le Regioni. I vecchi Dpcm di Giuseppe Conte, approvati con il favore delle tenebre per entrare in vigore già dal giorno dopo, sono, fortunatamente, un lontano ricordo. Adesso, però, occorre un cambio di passo anche per quanto riguarda i ristori e i vaccini". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera.

"Sul primo punto -aggiunge- l'esecutivo ha a disposizione i 32 miliardi dell'ultimo scostamento di bilancio, votato quasi all'unanimità dal Parlamento; sul secondo apprezziamo l'impegno assunto in prima persona dal premier Mario Draghi per arrivare ad una produzione nazionale delle fiale. Solo accelerando su questi due temi possiamo dare al Paese una reale prospettiva di ripartenza e gettare le basi per lavorare ad una vera ripresa economica. Lavoro, fisco, lotta alla burocrazia, giustizia. Le riforme da fare sono tante e importanti. L'Italia è pronta ad ingranare la quarta”.