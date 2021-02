26 febbraio 2021 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono partite da questa mattina alle 8.30 in Lombardia le vaccinazioni delle persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni nelle 'a rischio', ovvero in quei Comuni al confine tra Brescia e Bergamo individuati come focolai della variante inglese. Insieme a loro proseguono le vaccinazioni agli over 80.