Covid: Valle D'Aosta, nessun decesso e 13 nuovi contagi

Torino, 26 feb. - (Adnkronos) - Nessun nuovo decesso e 13 nuovi contagi da Covid in Valle D'Aosta che da inizio pandemia a oggi salgono a 8011. Lo rileva in bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali sono oggi 141, uno in meno rispetto a ieri, di cui 8 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva, e 132 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7455, + 14 rispetto a ieri. I tamponi fino eseguiti sono 77004, + 266, di cui 3155 processati con test antigenico rapido. I decessi da inizio emergenza sono attualmente 415.