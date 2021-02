Conte: 'giorno che segna mio rientro in ateneo Firenze, lo dedico a studenti'

26 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina, nella quale ho trascorso lunghi anni, densi di attività didattica e di ricerca, sempre a stretto contatto con gli studenti, esperienza, questa, che mi ha arricchito enormemente anche come uomo. Ho accolto con gioia l'invito del Magnifico Rettore, Luigi Dei, a tenere questa lezione dal titolo 'Tutela della salute e salvaguardia dell'economia. Lezioni dalla pandemia', che dedico a tutti gli studenti, con l'auspicio che, in questi anni di studio, possiate affinare le vostre idee e approfondire i vostri progetti di vita, in modo da poterne raccogliere al più presto i frutti". Così l'ex premier Giuseppe Conte, ha esordito con la sua lectio magistralis alla scuola di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Firenze, dove oggi è tornato per la sua prima lezione dopo l'addio a Palazzo Chigi.