Industria: a fine marzo chiude la Sematic, senza lavoro 183 dipendenti

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - La Sematic di Osio Sotto (Bergamo), 183 dipendenti, chiuderà entro la fine di marzo. A farlo sapere è la Cgil, a cui questa mattina è stato comunicato durante l'incontro urgente con la direzione. Il gruppo Wittur, a cui fa capo Sematic, ha deciso di cessare completamente l'attività produttiva dello stabilimento entro la fine del mese di marzo. "Da parte nostra, abbiamo ribadito la drammaticità delle conseguenze sociali di una scelta del genere. Quasi 200 lavoratori resteranno senza occupazione. La Direzione aziendale ha dato disponibilità a discutere delle modalità per ridurre l'impatto sociale della delocalizzazione, ma resta il fatto che è una situazione gravissima", afferma Claudio Ravasio della segreteria provinciale della Fiom-Cgil di Bergamo

Dopo il confronto con l'azienda, si è subito tenuta un'assemblea sindacale per informare i lavoratori e decidere insieme a loro come proseguire la vertenza. “A larga maggioranza, ci è stato dato mandato di continuare la discussione con la Direzione di Gruppo. Questo avverrà nel prossimo incontro già programmato mercoledì 3 marzo nel pomeriggio. Il giorno successivo, in una nuova assemblea, aggiorneremo i lavoratori su quanto emergerà".

Il 3 settembre 2020 l'azienda aveva annunciato il trasferimento di circa il 70% della produzione in Ungheria e l'ipotesi della delocalizzazione era stata già ventilata nella primavera del 2019. Per i lavoratori di Osio Sotto si è aperto un periodo di cig Covid che durerà fino a marzo. Per la vertenza era stato aperto un tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo economico.