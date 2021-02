Turismo: Assoc. Internazionale Cavalieri convoca 'Stati generali' a Roma il 4 marzo

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb.(Labitalia) - Si terrà giovedì 4 marzo dalle 9,30 alle 12,30, il convegno “Per l'Italia! Il Turismo come motore economico e sociale per la vera ripartenza”. organizzato dall'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo, realtà no-profit di alto valore culturale e sociale, che opera dal 1979 per promuovere lo sviluppo del turismo ed è da quest'anno presieduta dall'Amministratore unico di Fiera Roma, Pietro Piccinetti. L'appuntamento vedrà protagonisti i principali attori del settore e, come una sorta di “Stati generali del turismo”, sarà l'occasione per fare il punto della situazione e raccogliere propositi e proposte concrete per la ripartenza, che deve essere rapida, convinta, efficace. Parteciperà il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

"Il turismo è il volano della nostra economia, vale 25,6 miliardi di euro di fatturato, costituisce il 15% del nostro pil, conta 283mila addetti in 52mila imprese diverse e rappresenta in potenza un serbatoio ancora più ricco, grazie alle caratteristiche geografiche, paesaggistiche, climatiche, storiche, artistiche e sociali del nostro Paese. Ora il settore è in ginocchio, ma la ripartenza dell'Italia deve cominciare da qui", spiegano dall'associazione.

Per partecipare all'evento basta collegarsi a questo link: https://youtu.be/qS_1NlvXoHc . Sarà possibile porre domande, attraverso una apposita sezione.Oltre al ministro Garavaglia, interverranno, tra gli altri, moderati dal manager del settore turistico Palmiro Noschese: Alessandra Albarelli, presidente Federcongressi&eventi, Massimo Caputi, presidente Federterme, Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Alessandro d'Andrea, presidente Nazionale dei Direttori d'Albergo, Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia, Giovanna Pugliese assessora al Turismo e alle Pari Opportunità Regione Lazio, Maria Carmela Colaiacovo, presidente Aica, Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma e Lazio, Giorgio Palmucci, presidente Enit, Michela Sciurpa presidente Sviluppo Umbria.