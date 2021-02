G20: Fmi, 'sosteniamo proposta presidenza su rischi clima e tassazione ambientale'**

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Appoggiamo fermamente la proposta della presidenza del G20 sui rischi climatici globali e la tassazione ambientale. Faremo la nostra parte". Ad affermarlo è il direttore generale della Fmi, Kristalina Georgieva in occasione della riunione del G20 che esprime anche "incoraggiamento" per il nuovo stimolo "a modernizzare il sistema fiscale internazionale per adattarsi meglio alle economie del XXI secolo e sostenere anche l'obiettivo dello sviluppo inclusivo".