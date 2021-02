G20: Fmi, 'pericolose disparità, serve azione forte e determinata'

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Registriamo pericolose disparità tra le diverse economie" a livello globale. "Nei paesi emergenti e in via di sviluppo, esclusa la Cina, prevediamo entro il 2022 una perdita del reddito pro capite del 22% contro il 13% nelle economie avanzate. E prevediamo che solo la metà dei paesi che stavano riducendo il divario di reddito rispetto alle economie avanzate continuerà a farlo nel periodo 2020-22". Pertanto "abbiamo bisogno di un'azione forte e determinata". Ad affermarlo è il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva al termine della prima riunione del G20. In particolare, sottolinea, "sono i giovani, le persone poco qualificate e le donne che sono state colpite in modo sproporzionato dalla perdita di posti di lavoro" legati alle ripercussioni della crisi sanitaria.