Nasce My Air Pure, sanificatore anticovid a led Uv per ambienti chiusi in presenza di persone

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' nato 'My Air Pure' il sanificatore germicida a Led UV-C, UV-A e filtri selettivi. Il nuovo prodotto si basa su ricerche e studi che ne certificano l'efficacia. Unire l'azione di filtri selettivi, alla fotocatalisi e all'azione di Led Uvc di ultima generazione costituisce l'unicità di My Air Pure. I Led Uvc testati con questo lavoro di ricerca dimostrano un'efficacia sul Coronavirus superiore a Log 4 (corrispondente al 99,99% nella scala internazionale di efficacia su virus).

Del resto influenze, allergie, malattie causate da funghi, spore, batteri e virus sono da sempre nemici nostri e dell'aria che respiriamo. Indipendentemente dalla pandemia in corso ci sarà sempre più attenzione alla qualità dell'aria negli ambienti chiusi, dove viviamo o lavoriamo. Le sollecitazioni per un pianeta più "green" sono enormi, e anche la Comunità Economica Europea e le Organizzazioni Mondiali stanno sollecitando tutti per aumentare la sensibilità delle persone su questi temi. Da qui la necessita di avere anche Strumenti validi e certificati per la sanificazione e purificazione dell'aria degli ambienti chiusi. Da qui nasce l'idea imprenditoriale di My Air Pure, una start up che nasce nel 2020 a Calco, nel cuore della Brianza

I soci, Marco Stocola, Amministratore Delegato di My Air Pure, Marco Varisco, Responsabile R&D e Nicoletta Casati, Responsabile dell'Area Finance hanno messo a frutto un'ultra ventennale esperienza nel mondo dell'arredo di design e in particolare nel settore dei led ad alta tecnologia di ultima generazione lanciando sul mercato un prodotto rivoluzionario capace di rispondere ai nuovi bisogni legati alla pandemia generata dal Covid.

"Durante il lock down di marzo -spiega Marco Stocola, Amministratore delegato di My Air Pure- alcuni clienti che avevano necessità di mettere in sicurezza negozi e uffici ci hanno chiesto di studiare la possibilità di utilizzare la tecnologia led Uvc, già applicata per la sanificazione dell'aria dei reparti produttivi di alcune aziende alimentari, per abbattere virus e batteri, ma attraverso un apparecchio che prevedesse la possibilità di essere utilizzato in presenza di persone. Cosi -prosegue- abbiamo cominciato a lavorare sull'idea di produrre un sanificatore d'aria per un uso in totale sicurezza in casa o in ufficio, ideale per abbattere i virus presenti nell'aria che respiriamo ma che fosse esteticamente piacevole. E dopo il primo prototipo, nel giro di qualche mese abbiamo depositato le domande di brevetto, ottenuto le certificazioni di prodotto necessarie, definito il piano industriale e cominciato a produrre i sanificatori, soddisfacendo le crescenti richieste di mercato, in Italia e all'estero".

L'azienda ha realizzato questo dispositivo per la sanificazione e purificazione dell'aria, sia attraverso test di laboratorio condotti dal Gruppo Lifeanalytics in collaborazione con l'Università di Ferrara che ha certificato l'attività virucida dei led UV C sul Coronavirus umano in misura superiore al 99,99%, sia recependo prestigiosi lavori di ricerca pubblicati recentemente sugli effetti degli Uv-v sui Coronavirus-2 (Sars-CoV-2).

"L'elemento di novità -continua Marco Stocola- è l'azione combinata, su virus, batteri, spore, muffe e allergeni presenti nell'aria. Esistono infatti sul mercato prodotti per il cattivo odore, per diminuire la presenza di batteri, funghi e altro. Prodotti che agiscono su un solo fronte e su un solo obiettivo. My Air Pure agisce contemporaneamente anche su virus e batteri con una serie di filtri anti polvere, filtri fotocatalitici, filtri F7, led Uv-s e led Uv C per un'azione globale e benefica sulla qualità dell'aria. Ognuno dei componenti tecnologici presenti in My Air Pure ha una sua funzione specifica, ma tutti insieme garantiscono un'azione efficace e ad ampio spettro".

Ecco come funziona My Air Pure: l'aria viene aspirata dalla parte superiore da un ventilatore a pale, capace di trattare fino a 180 metri cubi di aria all'ora. In sostanza My Air Pure, in poco tempo, permette di sanificare ambienti fino a 50 mq garantendo la massima silenziosità. In estrema sintesi, l'aria da sanificare passa attraverso un primo filtro, idoneo per il trattamento della polvere e delle particelle più grandi come spore e pollini.

Successivamente viene canalizzata in una zona dello strumento dove un filtro fotocatalitico abbinato all'azione del led Uv-a agisce su batteri, pollini, e allergeni. Il filtro fotocatalitico rivestito in biossido di titanio ha un'azione anche su fumo e cattivi odori. Lo step successivo prevede infine passaggio dell'aria in una zona del dispositivo dove un nuovo filtro F7 trattiene virus batteri per un tempo necessario ai due led Uv-C che per completa sanificazione dell'aria passata attraverso il dispositivo stesso.

My Air Pure un prodotto totalmente sicuro, le persone non vengono contatto con i raggi UV che sono schermati all'interno di un involucro dallo stile accattivante da un design moderno ed essenziale. Un ulteriore elemento di sicurezza determinato dal fatto che non viene utilizzato generato ozono. Per questo motivo è possibile utilizzare My Air Pure in ambienti dove le persone possono tranquillamente continuare a svolgere le loro attività quotidiane. Leggero e facilmente trasportabile, è anche un elemento di arredo elegante che non impatta sugli ambienti dove viene collocato. My Air Pure è disponibile, in versione standard, nei colori nero, bianco e blu oceano.