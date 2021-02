Pd: Fedeli, 'bene Direzione, dalle donne parte rilancio partito' (2)

26 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Non dobbiamo avere fretta di chiudere questa discussione. Una discussione sana, rigenerante e rigenerativa, capace di rilanciare il Pd contro chi vorrebbe affossarlo e renderlo subalterno, privo di un'identità chiara in un momento in cui, la necessità di governare al fianco di forze politiche completamente alternative alla nostra, distanti nei valori e nei principi, ci richiama alla responsabilità di presidiare i nostri e rilanciarli con più forza e determinazione", sottolinea Fedeli tra l'altro.

"L'uguaglianza di genere, la condivisione delle responsabilità e delle opportunità tra donne e uomini, la lotta a ogni forma di violenza e discriminazione sono iscritti nella Costituzione italiana ma anche nel nostro dna di democratiche e democratici", prosegue.

"Da qui passa il rilancio del Partito Democratico come forza a vocazione maggioritaria, riformista, ambientalista e femminista. Solo così, anche nei prossimi mesi che ci vedranno impegnati al governo e in Parlamento riusciremo a non disperdere uno straordinario patrimonio politico, sociale, culturale costruito in questi 14 anni, a non perderci e a non perdere di vista chi siamo e quale Paese vogliamo costruire per garantire futuro e benessere alla nuova generazione", conclude la Fedeli.