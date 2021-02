Netflix: fondo di 100 mln di dollari per favorire inclusione minoranze

26 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Netflix investirà nei prossimi cinque anni attraverso un fondo di 100 milioni di dollari per favore l'inclusione delle minoranze. "Nei prossimi cinque anni - si legge in una nota della società - investiremo 100 milioni di dollari in organizzazioni note per la loro capacità di includere con successo le comunità sottorappresentate nel settore televisivo e cinematografico e in programmi Netflix ad hoc volti a individuare, formare e indirizzare la carriera di talenti emergenti internazionali".

"Fare meglio significa garantire maggiori opportunità di far sentire la propria voce alle comunità sottorappresentate e colmare eventuali lacune di competenza con programmi di formazione", sottolinea Netflix.