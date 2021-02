Migranti, "142 persone catturate da Guardia costiera libica"

27 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Non abbiamo ancora contatti con le 150 persone che ci hanno chiamato ieri. Sappiamo che la cosiddetta guardia costiera libica ha catturato 142 persone (inizialmente segnalate 151), ma non abbiamo dettagli per confermare che si tratti dello stesso gruppo e le autorità si rifiutano di fornire informazioni affidabili". A scriverlo su Twitter è Alarm Phone che ieri aveva lanciato l'allarme su un barcone in pericolo a largo delle coste libiche. "Sentiamo urla, dicono che ci sono persone in acqua", aveva scritto Alarm Phone, che aveva poi perso i contatti con la 'carretta' del mare.