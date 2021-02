Vela: America's Cup, Auckland in lockdown e sfida Luna Rossa-New Zealand può slittare

27 febbraio 2021 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "A causa dell'ultimo blocco del livello 3 di Covid-19 annunciato questa sera dal governo, America's Cup Event Ltd sta esaminando la situazione e nei prossimi giorni collaborerà con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni". Così si legge in un tweet pubblicato dall'account della America's Cup sul lockdown ad Auckland a causa del covid-19. E' forte quindi il rischio di un rinvio delle sfide tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand.