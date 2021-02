Lombardia: Ancma, incentivi veicoli elettrici consolideranno trend crescita 2020

27 febbraio 2021 a

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Aprirà lunedì prossimo il bando di Regione Lombardia per richiedere contributi all'acquisto di veicoli a zero o bassissime emissioni. La misura da 36 milioni di euro promossa dall'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, prevede anche una dotazione specifica dedicata ai soli veicoli elettrici della categoria L, vale a dire ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli. “L'importanza della misura per il valore ambientale e per consolidare il trend di crescita significativo delle due ruote elettriche registrato nel 2020”, sottolinea Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

"La crescita più significativa in termini percentuali del 2020 è quella che interessa il mercato degli scooter con un +268,8% (6.088 unità immatricolate), seguono le moto con +125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4.378 pezzi chiudono l'anno a +8,3%. Positivi anche i numeri dei quadricicli che, con 710 veicoli immatricolati, raggiungono un +10,5% sul 2019”.

Un orientamento che secondo Ancma è “destinato a crescere proprio per l'importanza del ruolo che le due ruote giocano nel futuro della mobilità soprattutto in ambito urbano. E in particolare a Milano dove, anche grazie alla spinta della sharing mobility e degli incentivi statali, i veicoli elettrici a due ruote hanno registrato una crescita che supera il 680% sul 2019”.