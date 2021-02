Covid: Valerio Scanu, 'mio padre era sano, negazionisti rispettino chi vive dramma'** (2)

27 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Per il cantante maddalenino "si può essere anche scettici, e negazionisti, ma bisogna anche essere rispettosi di chi ha vissuto un dramma. Io ho sentito imbecilli dire cose come 'la paura del Covid uccide i polmoni lo sanno anche i cartoni'. Io dico che ognuno è libero di pensarla come vuole ma non ci si può sostituire ai medici". E un pensiero va al papà: "Io sapevo che fosse una cosa grave, ma non pensavo fino a questo punto. Ma anche finché non l'ho vissuta, ho sempre e comunque rispettato gli altri adottando ogni misura di sicurezza", conclude. (di Ilaria Floris)