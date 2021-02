A.Saudita: Renzi, 'usata per coprire difficoltà alleanza che sta insieme solo contro avversario

27 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Se c'è una cosa che mi caratterizza è che io non scappo mai davanti ai problemi. E sono abituato a metterci la faccia. Sono, del resto, felice perché in queste settimane, dopo la fine dell'esperienza del Governo Conte (l'ex premier, peraltro, ha ripreso a insegnare proprio a Firenze, auguri sinceri di buon lavoro), i Cinque Stelle, il Pd e persino Leu sono dilaniati da polemiche interne. Litigano su tutto, a cominciare dai posti al governo. Sono davvero felice di essere uno dei rari motivi di unità: si ricompattano solo per sparare a zero su di me". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

"Io non ho difficoltà a raccontare dove vado e cosa faccio: sono eventi pubblici registrati su YouTube, sono iniziative sulle quali pago le tasse, rispondo delle mie idee e delle mie azioni ovunque. Se serve sono sempre disponibile a parlare di politica estera in tutti i luoghi, con chiunque, sapendo che la strada per difendere i diritti umani è una strada difficile ma da combattere ovunque", spiega il leader di Iv.

"Mi spiace solo che si utilizzi la vicenda saudita per coprire le difficoltà interne italiane e per giustificare un'alleanza dove – come spesso è accaduto a una certa sinistra – si sta insieme contro l'avversario e non per un'idea", sottolinea Renzi.