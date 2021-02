M5S: Rotondi (Fi-Dc), 'dialogo Berlusconi-Conte?pratica non è archiviata'

28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "La pratica del dialogo tra Berlusconi e Conte non è archiviata. Avrei preferito che Conte desse vita a un proprio partito,ma se sceglie di aderire al movimento Cinquestelle merita comunque rispetto ed attenzione. Il dialogo con Berlusconi e il mondo democristiano va avanti egualmente,noi non abbiamo pregiudizi e Conte può curare l'originario massimalismo del movimento. Appuntamento in Centro destinazione Ppe? Chi vivrà,vedrà". Così Gianfranco Rotondi (Fi-Dc), commenta la possibile adesione dell'ex premier Giuseppe Conte al Movimento Cinquestelle.