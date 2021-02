Sanremo: dai fiori di Nilla Pizzi al 'rumore' di Diodato, ecco tutti i vincitori del festival** (2)

28 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Gli anni Ottanta esordiscono a Sanremo con il vincitore Toto Cutugno e la sua 'Solo Noi'; 1979 'Amare', Mino Vergnaghi; 1978 '…E dirsi ciao', Matia Bazar; 1977 'Bella da morire', Homo Sapiens; 1976 'Non lo faccio piu'', Peppino Di Capri; 1975 'Ragazza del sud', Gilda; 1974 'Ciao cara come stai?, Iva Zanicchi; 1973 Un grande amore e niente piu', Peppino di Capri; 1972 I giorni dell'arcobaleno, Nicola Di Bari; 1971 Il cuore e' uno zingaro, Nicola Di Bari – Nada; 1970 'Chi non lavora non fa l'amore', Adriano Celentano – Claudia Mori.

Nel 1969 è la 'Zingara' di Bobby Solo e Iva Zanicchi a conquistare il festival. 1968 'Canzone per te', Roberto Carlos – Sergio Endrigo; 1967 'Non pensare a me', Claudio Villa – Iva Zanicchi; 1966 'Dio come ti amo', Gigliola Cinquetti – Domenico Modugno; 1965 'Se piangi se ridi', Bobby Solo – The Minstrels; 1964 'Non ho l'eta'', Patricia Carli – Gigliola Cinquetti; 1963 'Uno per tutte', Emilio Pericoli – Tony Renis; 1962 'Addio…addio', Domenico Modugno – Claudio Villa; 1961 'Al di la'', Betty Curtis – Luciano Tajoli; 1958 'Nel blu dipinto di blu', Johnny Dorelli - Domenico Modugno; 1959 'Piove…', Johnny Dorelli - Domenico Modugno; 1960 'Romantica', Tony Dallara – Renato Rascel; 1957 'Corde della mia chitarra', Nunzio Gallo – Claudio Villa; 1956 'Aprite le finestre', Franca Raimondi; 1955 'Buongiorno tristezza', Tullio Pane – Claudio Villa; 1954 'Tutte le mamme', Giorgio Consolini – Gino Latilla; 1953 'Viale d'autunno', Carla Boni – Flo' Sandon's; 1952 'Vola colomba', Nilla Pizzi; 1951 'Grazie dei fior', Nilla Pizzi.