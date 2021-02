Covid: Boccia, 'giusto che Draghi continui su linea rigore'

28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "E' giusto che il premier Mario Draghi continui sulla linea del rigore. Quando c'e' una pandemia di questa portata chi ricopre funzioni pubbliche non deve nascondere la verità, ma anteporre la salute e la vita agli interessi economici". Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' l'ex ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, esponente del Pd. Quanto alla discontinuità invocata da Matteo Salvini, il leader della Lega "è in campagna elettorale permanente e propone ricette magiche che non ci sono".