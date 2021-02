eSport: capitano eNazionale calcio, 'Olimpiadi sarebbe sogno che si avvera'**

28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ogni giocatore sogna i massimi campionati: europei, mondiali. E la possibilità di andare alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, poi...: sarebbe un sogno che si realizza". Lo dice all'Adnkronos il capitano della eNazionale di calcio, Nicola Lillo, con gli altri membri della squadra, 4 in tutto, già campioni europei nel 2020. "Ci stiamo naturalmente preparando per gli europei del 2021, la cui fase finale sarà in concomitanza con gli europei di calcio. Serve preparazione, abbiamo un mental coach è c'è tutto un apparato dietro. Servono lucidità, freddezza, preparazione tattica come nel mondo reale: esattamente come per i calciatori 'veri'". Tranne l'aspetto più puramente fisico, insomma, c'è tutto: "competizione al massimo livello possibile".

Senza contare, aggiunge Lillo, "che i sistemi di gioco cambiano di anno in anno, evolvono continuamente. Bisogna ogni volta affrontare tecniche nuove e devi usare i primi mesi per abituarti alle nuove dinamiche: tutti gli aspetti fisiologici del gioco li trovi anche negli eSports". Nella eNazionale attuale "siamo tutti affiatatissimi, e abbiamo un grosso seguito sulle piattaforme di Timvision che è sponsor ufficiale e Twich: in forte crescita con il lockdown che ci ha costretto tutti a casa, e giocano anche calciatori di Serie A, Immobile per esempio gioca bene. Il nostro auspicio è di andare a Parigi 2024 in presenza, e speriamo anche agli europei 2021".