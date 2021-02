28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Ci sono cronisti, fotografi e telecamere all'esterno di Villa Corallina, la residenza al mare in Toscana del garante e fondatore del M5S, Beppe Grillo. Ma mancano i big del M5S nonché l'ex premier Giuseppe Conte. Il vertice è in corso, iniziato in mattinata, ma Grillo con ogni probabilità è collegato da remoto al vertice.