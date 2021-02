Covid: Mascaretti (Fdi), 'dopo folla Navigli assessore Sicurezza Milano si dimetta'

28 febbraio 2021 a

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - “Quello che è avvenuto ieri alla Darsena è inaccettabile e imbarazzante. Da lunedì si tornerà in zona arancione perché i contagi si sono diffusi troppo e ci sono delle responsabilità da parte di molti. Pagheranno i commercianti, pagheranno i ristoratori, pagheranno i lavoratori che perderanno il posto di lavoro. Per tutto questo in giunta qualcuno deve avere il coraggio di assumersi le responsabilità di quanto è successo e rassegnare le dimissioni". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fdi a Palazzo Marino.

"Dopo la protratta incapacità di gestire in sicurezza il Trasporto Pubblico Locale, ora l'incapacità di garantire la sicurezza dei cittadini e il diritto a lavorare per le attività che invece saranno costrette a chiudere. Ci aspettiamo che lunedì il Sindaco Sala venga in aula a scusarsi per quanto avvenuto e portando le dimissioni dei responsabili", aggiunge.