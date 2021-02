28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Accolgo con gioia la decisione del nostro Giuseppe Conte di entrare, con un ruolo centrale, nel processo di ricostruzione del M5S. Lo auspicavo da tempo: Giuseppe ha le capacità e le sensibilità per rilanciare con noi l'azione innovatrice del M5S. Benvenuto Presidente Conte!". Lo scrive in un tweet Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo in quota M5S.